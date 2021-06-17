مقتل شرطي واختطاف طلاب في هجوم مسلح بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سكان وزعيم قبلي إن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا عددا غير معروف من الطلاب الخميس من كلية في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا.

وقع الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة عمليات خطف جماعي مشابهة بمدارس في شمال غرب البلاد، في كلية الحكومة الاتحادية في برنين ياوري.

حادث خطف جماعي يأتي بعد 4 أيام فقط من مقتل 12 شخصا على الأقل في هجومين منفصلين في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، هاجم مسلحون مجهولون بلدة نيجيرية، واختطفوا 200 من التلاميذ، في نزيف يؤرق هذا البلد الأفريقي.

وتقول السلطات إن عصابات إجرامية، تنفذ عمليات خطف من أجل الحصول على فدية، قامت بسلسلة من المداهمات استهدفت مدارس وجامعات في شمال نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 800 طالب منذ ديسمبر /كانون الأول.

وتركز الجماعات المسلحة في الشمال النيجيري على هجمات تعتمد بالأساس على مسلحين يقتحمون القرى الأقل أمنا وحرقها أو قتل عدد من سكانها ثم اختطاف تلاميذ مدارسها.

وغالبا ما يطلب الخاطفون فدية للإفراج عن الرهائن لديهم، فيما تنفي الحكومة تلبية مثل هذه المطالب، مؤكدة أنها تفضل التفاوض إلى حين استرداد الطلاب.

وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات ينفّذها لصوص الماشية وخاطفون على القرى حيث ينفّذون عمليات قتل وخطف تطاول السكان كما يسرقون الماشية بعد نهب وإحراق المنازل.