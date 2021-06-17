شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمة بايدن بوتين تتفق على عودة السفراء.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مؤتمر صحفى قمة جنيف مع الرئيس الامريكى بايدن ان القمة كانت إيجابية ولم تخرج لغة الحوار خلالها عن اللغة الدبلوماسية المتعارف عليها.



وأشار بوتين إلى اتفاق حول بعض الملفات ومنها الأمن السيبرانى حيث ذكر أنه سيتم بدء محادثات بهذا الخصوص بين الدولتين .

كما أكد بوتين على وجود اتفاق بشأن أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى وهو مالفت اليه بيان صادر عن الرئيسين أكد على أن البلدين سيطلقان حوارا شاملا حول الاستقرار الاستراتيجى .

وردا على سؤال حول أوكرانيا أكد بوتين أن روسيا لديها التزام واحد فقط وهو المساعدة فى إنجاز اتفاق مجموعة منسك .

وفى الوقت الذى أكد فيه على أن روسيا ترحب بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يخص القطب الشمالى شدد بوتين فى الوقت ذاته على أن روسيا بالنسبة لبحارها الداخلية ليس لديها أى إلتزام تجاه أى أحد بأى شيئ .

واتفق الرئيسان على عودة سفراء البلدين قريبا.وقال بوتين فى مؤتمره الصحفى "من الصعب القول إن العلاقات مع واشنطن ستتحسن وإن كانت القمة شهدت سعيا من الجانبين للعمل من أجل الاستقرار فى العالم سواء فى موضوعات مثل الامن السيبرانى أو الاستقرار الاستراتيجى وغيرها" .

من جانبه وفى مؤتمره الصحفى عقب القمة قال الرئيس الامريكى جوزيف بايدن انه لم يكن هناك بديل للحوار وجها لوجه مع الرئيس الروسى ..وأشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة لادارة العلاقات الامريكية الروسية بحيث تكون مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وأكد بايدن أنه ابلغ الرئيس الروسى بانه ليس ضد روسيا ولكنه يعمل لصالح الشعب الامريكى باعتبار تلك هى مسؤوليته كرئيس .

قال بايدن إنه اتفق مع الرئيس بوتين على وضع اليات للتعامل مع موضوع الاستقرار الاستراتيجى والسيطرة على التسلح لتجنب أية نزاعات غير مقصودة .

وأشار إلى أنه قضى وقتا طويلا فى الحديث مع بوتين حول موضوع الأمن السيبرانى وقدم إليه قائمة بأساس البنية التحتية الحساسة التى يجب تجنيبها أية هجمات سيبرانية لخطورة ذلك .

وقال بايدن إنه أبلغ بوتين أن هناك "حربا سيبرانية لايستهان بها وأن قيام روسيا بأى انتهاك للمعايير الدولية فى هذا الخصوص ستقوم الولايات المتحدة على اثره بالانتقام ولن تسكت" وتابع بايدن: لا أعتقد أن روسيا تتطلع لحرب باردة مع الولايات المتحدة .

بايدن الذى أكد أن اللقاء كان إيجابيا قال إن ماتم الاتفاق عليه فى جنيف سيكون اختبارا للفترة القادمة للنظر فيما إذا كان بالامكان المضى قدما .

وأشار إلى أن هناك افاقا حقيقية لتحقيق تقدم من نتائج اللقاء مع بوتين.

ولفت بايدن إلى أن بوتين أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة فيما يتعلق بايران وافغانستان وسوريا منوها إلى أن هناك احتمالا حقيقيا لتحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة .