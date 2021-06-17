شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون درهم قيمة مشروع تطوير حدائق ومماشي مدينة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

انتهت بلدية مدينة العين من تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير أصول 55 موقعاً، تشمل حدائق عامة ومصغرة ومماشي في جميع قطاعات المدينة، بقيمة تصل إلى 39 مليون درهم، حيث تمت من خلاله إعادة تأهيل الأصول القائمة وإضافة أخرى جديدة بهدف مواكبة التطور الذي تشهده المدينة، وسعياً لتوفير جميع احتياجات الأهالي في المواقع الترفيهية والرياضية.

شملت أعمال المشروع 18 موقعاً في قطاع وسط المدينة بينها ممشيان وحديقة مصغرة واحدة، و12 موقعاً في القطاع الشمالي، و13 حديقة في القطاع الشرقي، (من ضمنها 7 حدائق مصغرة جديدة)، و7 حدائق في القطاع الغربي شملت حديقة مصغرة جديدة، و5 حدائق قي القطاع الجنوبي، حيث تم من خلالها استبدال وتركيب وإضافة 322 لعبة أطفال يتناسب بعضها مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات مياه بعضها مخصص لأصحاب الهمم، واستبدال الكراسي وسلال المهملات وبرادات المياه، ومنصات الشواء وإضافة مظلات لمناطق الألعاب واستبدال أعمدة الإنارة بأخرى موفرة للطاقة واستبدال بعض المماشي الحجرية المتهالكة، وإضافة لوحات إرشادية.

المتنفسات الترفيهية

وأكد المهندس سلطان المصعبي مدير المشروع، حرص بلدية مدينة العين على تطوير المتنفسات الترفيهية والرياضية في مختلف مناطق المدينة وإجراء أعمال الصيانة بشكل دوري في تلك المواقع التي باتت تستقبل أعداداً كبيرة، خاصة بعد سلسلة التطورات التي شهدتها من حيث الخدمات العامة والمناظر الجمالية وغيرها.

وأشار إلى التطورات التي شهدتها مناطق ألعاب الأطفال التي يعتمد جزء كبير منها على الحركة البدنية للمساهمة في دفع الأطفال نحو ممارسة الرياضات التي تسهم في تنمية وتقوية البنية البدنية والصحية والمشاركة الجماعية، حيث تمت إضافة ألعاب بأحجام وأشكال مختلفة تراعي جميع الفئات العمرية، في 56 مجمع ألعاب بحجم كبير، وتتضمن 35 لعبة تسلق، و85 لعبة سبرينج، و18 لعبة كراسي رباعية، و29 أرجوحة ثنائية، ولعبة «سي سو» 62 أرجوحة، و37 لعبة دوران، إضافة إلى تركيب 109 مظلات جديدة في مناطق ألعاب الأطفال بأحجام وقياسات مختلفة واستبدال اقمشة المظلات القديمة في 8 حدائق في القطاع الشرقي.

تركيب المطاط

وذكر أنه تمت مراعاة عوامل الأمان والسلامة في مناطق ألعاب الأطفال، سواء من حيث طبيعة الألعاب التي تم اختيارها بعناية، وأيضاً الأرضيات حيث تم تركيب 8 الآف متر مربع من المطاط، الذي يتميز بمواصفات عالية من حيث الجودة والقدرة على تحمل أشعة الشمس، والظروف الجوية المختلفة، في مواقع ألعاب الأطفال والمماشي والحدائق المصغرة، مشيراً إلى أنه تمت إضافة ممشى مطاطي في حديقة الوادي بطول كيلومتر، وأرضيات مطاطية ل8 حدائق مصغرة في القطاع الشمالي. وأرضيات مطاطية ل7 حدائق مصغرة في القطاع الشرقي ومناطق ألعاب اللياقة البدنية.

أعمدة الإنارة

وعن أعمال الإنارة قال إنه تم استبدال وتركيب 1230 عمود إنارة في جميع مواقع المشروع بقطاعات مدينة العين، وتم التركيز على الحدائق التي توجد فيها أعمدة وكشافات متهالكة، ومنها حدائق اليحر الجنوبي والفوعة والمقام والوادي، وغيرها، كما تمت إضافة أعمدة إنارة جديدة إلى بعض المماشي والحدائق، ومنها ممشى عشارج وحديقة المبزرة الخضراء وممشى الشيخ زايد.

دورات مياه جديدة

وأشار المصعبي إلى أنه تم إنشاء 4 دورات مياه جديدة وتخصيص دورة مياه في كل مبنى لأصحاب الهمم، إضافة إلى صيانة 10 دورات مياه قديمة، مشيراً إلى أن تم الأخذ في الاعتبار توفير مواصفات عالية تتمثل في استخدام جدران الألمنيوم لحماية الجدران القديمة، وتحسين المنظر العام واستبدال جميع الأصول الكهربائية والتمديدات الصحية، وأكسسوارات دورات المياه، وإضافة منصات تبديل للأطفال الرضع.

وقال إنه تم تركيب 70 جهاز لياقة بدنية، منها 42 جهازاً في القطاع الجنوبي، و18 جهاز في قطاع وسط المدينة، و10 أجهزة في القطاع الغربي، بينما تم تركيب 630 كرسياً حجرياً، و208 كراسي خشبية، وأيضاً 626 سلة مهملات في الحدائق، إضافة إلى تركيب 55 منصة شواء جديدة في حديقة السليمي، وفي حديقة ناهل، والشويب والفقع.