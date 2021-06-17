شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام من الإمارات لجمهور كوري بمناسبة الحوار الثقافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، تطلق وزارة الثقافة والشباب أسبوع الفيلم الإماراتي عبر الإنترنت من 18 إلى 24 الجاري، كمبادرة خاصة تنظم بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، والمركز الثقافي الكوري في الإمارات، والجمعية الكورية العربية، وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية، و ImageNation، و TwoFour54.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب:«إن أسبوع الفيلم الإماراتي الكوري، هو جزء من الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، ومبادرة أخرى ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. والعلاقات المشتركة مع جمهورية كوريا قوية في مجالات متنوعة، بما في ذلك المجالات الثقافية والإبداعية، ونظراً لأن الأفلام هي واحدة من أكثر وسائل الإعلام فاعلية لنقل الإرث الثقافي لمجتمع الإمارات، فأنا على ثقة من أن الأفلام السبعة التي تعرض خلال الأسبوع المقبل ستساعد إخواننا في كوريا على فهم أعمق لثقافتنا ومجتمعنا».

وأشارت الكعبي إلى أن التقارب الثقافي بين الدول الصديقة يكمل عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بشكل كبير من جهة، ويعزز العلاقات الشعبية من جهة أخرى. وأضافت:«آمل أن يتواصل بلدانا مع بعضهما بعضا باستمرار على المستوى الثقافي حتى نطور فهماً شاملاً للأدب والفن وأنماط الحياة والسمات الاجتماعية لدى بعضنا بعضا».

من جانبه، قال هوانج هيي وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية: «أرحب ترحيباً حاراً بإقامة الإمارات أسبوع الفيلم الإماراتي احتفالاً بعام العلاقات الثقافية الإماراتية الكورية 2020-2021، إذ سينتج عن هذا الحدث الخاص فهم أعمق لثقافتينا من خلال الأفلام، كما أود أن أتقدم بالتهنئة لشعب الإمارات الذي يحتفل بالعام الخمسين للاتحاد، وأن أعرب عن عميق امتناني لنورة الكعبي على استضافتها لهذه المناسبة الهادفة. أعتقد أن الصداقة بين بلدينا ستزداد قوة على نحو متزايد لسنوات عديدة مقبلة».

يقدم أسبوع الفيلم الإماراتي سبعة أفلام تقدم مواضيع اجتماعية وثقافية مختلفة لصانعي الأفلام الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، وستتوفر ثلاثة أفلام روائية طويلة للمشاهدين، وهي «من A إلى B»، و«شباب شياب»، و«Scales». وتعرض أيضاً 4 أفلام قصيرة، وهي «سبيل»، و«الظل»، و«في الظلال»، و«أمي».

كما يوفر الأسبوع الإماراتي للمشاهدين فرصة لاستكشاف تنوع المشهد السينمائي الذي يعكس التنوع الثقافي في الإمارات.

ويمكن مشاهدة الأفلام من خلال المنصة الإلكترونية (https://screen.mckd.gov.ae/) لمدة 7 أيام، والمشاهدة مجانية بعد التسجيل، وتتوفر ترجمة باللغتين الكورية والإنجليزية لجميع الأعمال المعروضة.