شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ناري بين الأرجنتين وأوروجواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً بصديقه لويس سواريز، وذلك حين يتواجه وبلاده مع الأوروجواي الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية المقامة حالياً في البرازيل.

واستهل ميسي البطولة القارية بالتعادل مع تشيلي 1-1 في مباراة سجل خلالها نجم برشلونة هدف التقدم من ركلة حرة رائعة.

وبرغم سيطرة الأرجنتين على مباراة اتسمت بالخشونة، تحسّر ميسي قائلاً «لم نكن هادئين، لم نسيطر على الكرة»، متوقعاً مباراة «معقدة» ضد الأوروجواي القوية.

وستكون الفرصة قائمة أمام ميسي ورفاقه للتعويض على حساب زميله السابق في برشلونة وخصمه الحالي مع أتلتيكو مدريد بطل «لا ليجا» لويس سواريز الذي يسجل ورفاقه في الأوروجواي بدايتهم في البطولة بعد الغياب عن الجولة الافتتاحية بحكم وجود خمسة منتخبات في كل من المجموعتين.

وتتصدر باراجواي ترتيب المجموعة الأولى بفوزها افتتاحاً على بوليفيا 3-1، فيما تحتل الأرجنتين وتشيلي المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

وبحكم تأهل أربعة منتخبات من أصل خمسة إلى الدور ربع النهائي، تبدو المهمة في متناول ميسي ورفاقه، لكن عليهم تجنب التعثر اليوم الجمعة في العاصمة برازيليا في أول لقاء مع الأوروجواي منذ التعادل الودي 2-2 في 2019.

ومن المؤكد أن أهداف ميسي ورفاقه تتجاوز رغبة تخطي دور المجموعات، بل يأمل النجم الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في 24 الحالي، الذهاب حتى النهاية وفك النحس الذي لازم الأرجنتين في هذه البطولة منذ تتويجها الأخير عام 1993، وتعويض السقوط في النهائي في 3 مناسبات أعوام 2007 و2015 و2016 (في المرتين الأخيرتين أمام المنافس ذاته تشيلي وبالسيناريو ذاته عبر ركلات الترجيح).

وعلى المنتخب الأرجنتيني تجنب سيناريو مبارياته الثلاث الأخيرة أمام تشيلي 1-1 وكولومبيا 2-2 في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 ولقاء تشيلي مجدداً في الجولة الأولى من البطولة القارية، إذ فرط بتقدمه في المباريات الثلاث واكتفى بالتعادل.

وتسعى كل من الأرجنتين والأوروجواي التي تدخل اللقاء على خلفية هزيمة وتعادلين في مبارياتها الثلاث الماضية (جميعها في تصفيات مونديال 2022)، إلى تجنب مواجهة البرازيل المضيفة في ثمن النهائي، لاسيما أن حاملة اللقب مرشحة لتصدر المجموعة الثانية بعد الأداء القوي الذي قدمته افتتاحاً بالفوز على فنزويلا 3-صفر.

وعلّق لويس سواريز على مواجهة الأرجنتين بالقول «إنهم أقوياء جداً في خط المقدمة، لكني قد أستفيد من نقاط ضعف الدفاع الموجودة في كل فريق».