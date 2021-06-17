شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي ينجح في الإبقاء على صنقور وسعيد أحمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نجح شباب الأهلي في التجديد لمدافعه عبد العزيز صنقور الذي كان مرشحاً للرحيل عن صفوف «الفرسان» في الموسم الجديد، وكانت ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي أنه وقع لأحد الأندية في أبوظبي.

وكان صنقور عاد للتألق في الموسم المنقضي بعدما شارك أساسياً تحت قيادة المدرب مهدي علي بعدما غاب عن فريقه لفترة تجاوزت سنتين بسبب الإصابات المتكررة.

كما جدد شباب الأهلي للمهاجم سعيد أحمد لمدة موسمين، وهو يعد من اللاعبين الجيدين والمهاريين لكنه لم يأخذ فرصته كاملة، بسبب وجود لاعبين أجانب في مركزه.