شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا لكتاب الطفل 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عن تفاصيل البرنامج الثقافي الذي ستقدمه الشارقة ضمن مشاركتها كضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل، في الفترة من 21 إلى 24 مارس/ آذار 2022، وأكد حرص الإمارة على تعزيز العلاقات مع مختلف المجتمعات والثقافات على أسس إنسانية مشتركة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية افتراضية جمعت بين العامري وإلينا بازولي، مديرة معرض بولونيا، التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحالية من المعرض، وحملت عنوان «الشارقة ضيف شرف دورة 2022».

وأوضح العامري أن أكثر من 30 كاتباً ورساماً وفناناً، إضافة إلى عدد من رواة القصص الإماراتيين والعرب سيقدمون جلسات نقاشية وورش عمل وجلسات قرائية، لتسليط الضوء على التجارب الرائدة للإمارات، وتعريف الجمهور الإيطالي بأدب الطفل العربي.

يشمل برنامج المشاركة تنظيم الهيئة لأربع زيارات مدرسية، وعدة ورش عمل وجلسات قرائية تفاعلية للأطفال، إضافة إلى عرض فيلمين في «مسرح تيستوني»، كما ستقدم هيئة الشارقة للكتاب 17 كتاباً للطفل، من تأليف نخبة من الكتاب الإماراتيين، مترجمة من اللغة العربية إلى الإيطالية.

وتضم قائمة الضيوف المشاركين في وفد الشارقة الكاتبة الإماراتية نورة النومان، والدكتور عبدالعزيز المسلم، والكاتب والرسام الإماراتي عبدالله السرحان، ومروة عبيد العقروبي، ودبي أبو الهول، والباحثة الأكاديمية الدكتورة ريم القرق، وغيرهم.

وتناول العامري خلال الجلسة، مشروع (ورش الإنتاج الفني) الذي انطلق في فبراير/ شباط 2019 بالتعاون مع موجهين عالميين من خلفيات ثقافية مختلفة، بهدف تعزيز مهارات الرسامين الإماراتيين ضمن استعدادات الهيئة للمشاركة في المعرض، حيث أسهم التدريب في الارتقاء بقدرات الرسامين المشاركين.

وفي سؤال وجّهته إيلينا بازولي حول مسيرة إمارة الشارقة في دعم ثقافة القراءة، وكيف تحولت إلى «حاضنة للكتاب والعلم والمعرفة»، أشار العامري إلى أن بداية تلك المسيرة تعود إلى 1925، سنة تأسيس مكتبة القاسمية التي كانت البذرة الأولى لمشروع الشارقة الثقافي.

وقال العامري: «يمثل حرص الشارقة على تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وإيمانه بقدرة الكتاب والأدب على الارتقاء بحياة الشعوب وتطوير إمكانات جيل الشباب. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأسس معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ أربعين عاماً، ليكون خطوة مهمة نحو إرساء ثقافة القراءة في دولة الإمارات والعالم العربي».

وأكد العامري أهمية الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تنظمها المؤسسات والهيئات في الإمارة مثل معرض الشارقة للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل وغيرها، في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الكتاب وترسيخ صورة الشارقة حاضنة للمعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن فوز الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 يمثل تتويجاً لهذه الرؤية التي تتفرد بها الإمارة.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن إطلاق الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ل«مجموعة كلمات» عام 2007، أسهم في إرساء أعلى معايير الجودة في تقديم كتب أصلية وقيّمة المحتوى قادرة على تحفيز الأطفال على القراءة وتعزيز ارتباطهم بثقافتهم وتاريخهم، كما أسهمت هذه الخطوة في تطوير صناعة كتاب الطفل العربي في المنطقة، التي شهدت نمواً ملحوظاً مع دخول العديد من دور النشر العربية المتخصصة في نشر كتاب الطفل.

واختتم العامري بالإشارة إلى أن الجوائز المختلفة في مجال كتاب الطفل أسهمت كذلك في تعزيز جودة الأعمال الأدبية من حيث النص والمضمون والرسومات والإخراج، ومن أبرزها «جائزة اتصالات لكتاب الطفل» البالغة 325 ألف دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تكريم أفضل المؤلفات في مجال كتاب الطفل، وتشجيع الكتّاب والرسامين والناشرين على الإبداع والارتقاء بممارسات النشر.