وفاة واحدة و170 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة واحدة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين اليوم " الخميس" إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8% ..

فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي .. فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا" فقد بلغ عددهم الإجمالي 436,275 بينهم 260,713 تلقوا الجرعتين من اللقاح.