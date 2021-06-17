وزير الدفاع الأمريكي يؤكد سعي بلاده للتصدي للبرامج النووية لدول مثل إيران وكوريا الشمالية

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، سعي بلاده للتصدي للبرامج النووية لدول مثل إيران وكوريا الشمالية.



حديث أوستن جاء خلال كلمة له ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ.

من جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة من استمرار الصين في العمل على رفع قدرتها العسكرية.

وأضاف الجنرال ميلي: "مستعدون دائما لرفع قدراتنا العسكرية".