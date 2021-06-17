شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الرئيس المؤسس لزامبيا كينيث كاوندا عن 97 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الرئيس المؤسس لزامبيا، كينيث كاوندا، عن عمر ناهز السابعة والتسعين، متأثرا بإصابته بالالتهاب الرئوي، بحسب ماذكره نجلاه، بانجي وكامباراجي كاوندا.

وجرى نقل كاوندا إلى مستشفى عسكري في العاصمة لوساكا قبل ثلاثة أيام، حيث لم يتم تحديد طبيعة مرضه آنذاك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه زامبيا ارتفاعا في عدد الإصابات بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكان كاوندا، وهو ابن مبشر ومعلم، يعتبر آخر الباقين من أبطال الاستقلال والتحرر في أفريقيا، على قيد الحياة.