شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية وعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمعبر رفح اليوم استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المُجهّزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.