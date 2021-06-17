انت الان تتابع خبر خبير: استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية سيحقق منفعتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الخميس، أن تطبيق نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، هو من الأنظمة المتطورة ويحقق منفعتين.
وقال عادل في حديث لـ الخليج 365، إن "نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية، يعتبر من الانظمة المتطورة التي طبقتها الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية، وهو الانظمة الرصينة والتي من خلالها يمكن تحقيق مصلحتين، للجاني والدولة على حد سواء".
ولفت الى أن "قانون او نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، نعتقد انه من المشاريع الجيدة جدا والتي بإمكان مجلس النواب ان يتبناها كونها تحقق مردودات مالية ولا تكلف الدولة أي اعباء مالية اضافة الى انها تؤهل المجرمين ممن سبق الحكم عليهم وقضوا أكثر من نصف المدة من اجل اعادة اندماجهم في المجتمع".
وكانت تسريبات صحفية، تحدثت عن وجود حراك برلماني داخل قبة البرلمان لتشريع قانون جديد للعفو العام أو تعديل القانون الحالي من خلال بعض المقترحات أولها استثناء بعض الجرائم من قانون العفو العام والثانية استبدال العقوبات السالبة للحرية وبما يقل عن خمس سنوات بمبلغ مالي.