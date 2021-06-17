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الكاظمي يغرد: سنكون في كل بيت من الوطن لنستمع الى اهلنا

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بغداد - ياسين صفوان - أكدر ئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق يشيده الوطنيون وليس الانتهازيين، مشددا بالقول "سنكون في كل بيت من الوطن"..
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر تابعتها الخليج 365، :"كنا امس في صلاح الدين وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى و ميسان و اربيل و واسط و ديالى و كربلاء و السليمانية والموصل، و سنكون في كل بيت من الوطن لنستمع الى اهلنا ويستمعون الينا".

واضاف "عراق التأخي والامن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين المتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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