كورونا حول العالم.. ارتفاع جديد بإصابات ووفيات الفايروس

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و815 ألفاً و72 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و848 ألفا و922 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 162 مليونا و322 ألفا و203 حالات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.