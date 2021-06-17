'اليويفا' ردا على تصرف رونالدو: لدينا التزامات تعاقديه

وأزاح رونالدو، زجاجات مشروبات غازية جانبًا، عندما جلس للحديث أمام وسائل إعلام عشية افتتاح مباريات المجموعة السادسة أمام المجر في بودابست يوم الثلاثاء الماضي.

وبعدها بيوم واحد، أزاح بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا، زجاجة جعة من أمامه عقب فوز فرنسا 1-0 على ألمانيا.



وقال منظمو البطولة اليوم "اليويفا" ذكر المنتخبات المشاركة في البطولة، بأن الشراكات التجارية جزء لا يتجزأ من تنظيم البطولة، ولضمان تطوير اللعبة في أوروبا، بما في ذلك منافسات الشباب والسيدات".

وأوضح مارتن كالين مدير بطولة أوروبا 2020، أن "القضية الأساسية تتعلق بما فعله رونالدو، لكن يوجد تفهم لوضع اللاعبين الذين يفعلون ذلك لأسباب دينية".

وأبلغ كالين، الصحفيين، أن "الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالرعاة، جزء من لوائح البطولة وقعت عليها الاتحادات الوطنية"،موضحا انه "لن يتخذ اليويفا أي إجراءات انضباطية بشأن الأمر".



وقال كالين إن "أي عقوبات ستكون من اختصاص الاتحادات الوطنية"،مضيفا أن "اليويفا لا ينوي فرض غرامة مباشرة على اللاعبين".