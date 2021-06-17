بجرائم السرقة والقتل.. شرطة ذي قار تقبض على عدد من المطلوبين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة محافظة ذي قار ، اليوم الخميس،عن اجراء ممارسة امنية لتنفيذ اوامر قبض بحق مطلوبين بجرائم السرقة والقتل.

وقالت شرطة المحافظة في بيات ورد لـ الخليج 365، ان " قسم مكافحة الاجرام في المحافظة تمكن من القاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين بقضايا منفصلة بمواد قانونية اهمها القتل العمد وفق المادة 406، وجرائم السرقة وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".



واضافت انه " تمكنت مفارز قسم اجرام الجبايش في المحافظة من القاء القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل وضبطت السلاح المستخدم في الحادث، واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وتم توقيفهما استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

