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الديوانية.. القبض على ١٠ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ١٠ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شرطة الديوانية تمكنت من خلال تنفيذ حملة واسعة النطاق للبحث عن المطلوبين شارك فيها عدد من الضباط والمنتسبين، تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص فضلا عن الإمكان المشبوهة، من القاء القبض على ١٠ مطلوبين بمواد قانونية متنوعة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال".

واضافت انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب من اجل اكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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