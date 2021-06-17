اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الانشائية شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - افادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن للمواد الانشائية مكون من 3 طوابق في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن فرقها "تحاول السيطرة حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد للأنشائية في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في "شارع الداخل" بمنطقة مدينة الصدر".

وأضاف البيان، أنها "دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة للسيطرة على النيران".