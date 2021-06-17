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دولة مجاورة توقف استخدام لقاح 'أسترازينيكا'

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بغداد - ياسين صفوان - اوقفت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس في البلاد، لمتلقين جدد.
وقررت الوزارة الاكتفاء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن تلقوا الجرعة الأولى منه فقط.

وقال الأمين العام لشؤون الأوبئة في وزارة الصحة، عادل البلبيسي، أن "باب طلب لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات سيبقى مفتوحا حسب احتياجات الأردن"،لافتا إلى "الرفض الشعبي في الأردن للقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا".


واكد البلبيسي"مأمونية وفاعلية جميع اللقاحات التي تستوردها البلاد".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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