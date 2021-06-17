صفعة لترامب.. محكمة أمريكية ترفض إلغاء "أوباما كير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، إلغاء قانون باراك أوباما التاريخي للتأمين الصحي، لتحافظ على مكتسبات ملايين الأمريكيين.

ويمثل قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترامب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه الذي يُسمى رسميا قانون الرعاية معقولة الكلفة والمعروف باسم أوباماكير.

ومنذ عام 2017، يشن ترامب حملة عنيفة على قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" الذي سبق وأن وصفه بـ"الميت"، خاصة بعدما قطع الدعم عن شركات التأمين.

ومع توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017، سعى ترامب بإصرار إلى إلغاء قانون الرعاية الذي أصدره أوباما وقلّص الدعم المالي الحكومي مع مضاعفة الضغوط على الكونجرس لسحبه وإبداله.