وزير الدفاع الأمريكي: سنتصدى للبرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، سعي بلاده للتصدي للبرامج النووية لدول مثل إيران وكوريا الشمالية.

حديث أوستن جاء خلال كلمة له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ.

ورجح وزير الدفاع الأمريكي أن إيران ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا تُرك برنامجها النووي دون رقابة.

من جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة من استمرار الصين في العمل على رفع قدرتها العسكرية.

وأضاف الجنرال ميلي: "مستعدون دائما لرفع قدراتنا العسكرية".