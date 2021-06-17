رفض ليبي إيطالي لمحاولات تأجيل انتخابات ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونظيره الإيطالي روبيرتو فيكو، رفضهما لمحاولات تأجيل الانتخابات المقررة 24 ديسمبر/ كانون الأول.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عقيلة صالح، اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما مع نظيره الإيطالي، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان لمجلس النواب الليبي، فقد أكد عقيلة صالح، رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشاد صالح بدور نظيره روبيرتو فيكو، والحكومة الإيطالية في دعم الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن روما كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية للعودة لليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.

ومن جانبه، أكد رئيس النواب الإيطالي دعم ليبيا ومساندتها في عقد الانتخابات بموعدها المحدد 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال في وقت سابق، إن على جدول أعمال زيارة عقيلة محادثات في مجلس النواب الإيطالي، ووزارة الخارجية.

وتابع المريمي أن عقيلة سيتطرق إلى مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وأشارت مجلة "فورميكي" الإيطالية إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيزور، الثلاثاء المقبل، روما لعقد اجتماعات مع السلطات.