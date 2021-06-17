الرئيس اليمني: جرائم الحوثي ضد المدنيين والنازحين تعرقل السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن جرائم مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والنازحين تخلف آثارا جسيمة وتعرقل السلام.

وأشار الرئيس اليمني اليوم الخميس، خلال استعراضه تقارير عسكرية وسياسية مقدمة من نائبه ورئيس الحكومة، إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل جرائمها تجاه الشعب اليمني، عبر استهداف العزل والأبرياء في محافظة مأرب وبمخيمات النزوح والمناطق السكنية والأعيان وغيرها.



وأكد هادي أهمية استيعاب متطلبات المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب ومرجعياته وثوابته الوطنية وجهود ودعم الأشقاء في هذا الإطار.

وفي الاجتماع أيضاً، استعرض نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق علي محسن الأحمر، التطورات العسكرية الميدانية في مأرب وغيرها من مواقع وخطوط التماس في ظل مواصلة المليشيات الانقلابية لعدوانها، واستهداف الأبرياء والمساكن بعد عجزها عن تحقيق نواياها وأجندتها الدخيلة.

كما قدم معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني، إيجازا حول جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً لجهود وعمل اللجان المختصة.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى النقاشات الجارية برعاية المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية القائمة والدعم الدولي المطلوب لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.

كما قدم وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إحاطة في الاجتماع حول زياراته الخارجية ونتائج التحركات المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ورؤى المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي تجاه كل المبادرات والحلول المطروحة.