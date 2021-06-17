المفوضية الأوروبية تعتمد خطة انتعاش اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم تقييما إيجابيا لخطة اليونان للانتعاش والمرونة.



ويعتبر الإجراء خطوة مهمة لصرف 17.8 مليار يورو في شكل منح و12.7 مليار يورو في شكل قروض في إطار مرفق الإنعاش والمرونة الأوروبي خلال الفترة 2021-2026.

وسيدعم هذا التمويل تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المبينة في خطة اليونان للانتعاش والمرونة. وسوف تلعب دورا رئيسيا في تمكين اليونان من الخروج أقوى من وباء كوفيد 19 وكرس الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 672.5 مليار يورو /بالأسعار الحالية/ لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتشكل الخطة اليونانية جزءا من استجابة منسقة غير مسبوقة لأزمة كوفيد-19، لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

وترى المفوضية أن خطة اليونان تعالج بفعالية جميع أو مجموعة فرعية كبيرة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية المبينة في التوصيات الخاصة بكل بلد والتي وجهها المجلس إلى اليونان في الفصل الدراسي الأوروبي في عام 2019 وفي عام2020.