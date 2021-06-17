شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم جهوده المختلفة في الحرب ضد الإرهاب وأيضاً مراقبة الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب العراق الاتحاد الأوروبي بدعم جهوده المختلفة في الحرب ضد الإرهاب وأيضاً مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.



وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي، على أهمية دعم أوروبا لبلاده في الحرب ضد الإرهاب ومراقبة الانتخابات.

وكشف الكاظمي عن استكمال حكومته لكافة متطلبات إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها.

والجمعة الماضية، استبعد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، تأجيل العملية الانتخابية المرتقبة بالبلاد.