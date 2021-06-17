شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك ستطعّم المراهقين بين 12 و15 عاماً قبل الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويترز

ذكرت السلطات الطبية في الدنمارك الخميس أنها ستعطي لقاحات كوفيد-19 للأطفال من 12 إلى 15 عاماً بعد استكمال تطعيم البالغين، وذلك لتعزيز المناعة بشكل عام ضد الفيروس قبل حلول فصل الشتاء.

وقالت الهيئة الصحية الدنماركية إنها ستعطي فقط لقاح فايزر-بيونتيك للمراهقين من 12 إلى 15 عاماً، إذ إنه الوحيد الذي أقرته الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية على الأدوية للاستخدام مع المراهقين.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية قراراً الشهر المقبل بشأن استخدام جرعات لقاح موديرنا للمراهقين.

وقال رئيس هيئة الصحة الدنماركية، سورين بروستروم، إن "توسيع المجموعة المستهدفة إلى الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، ضروري لضمان مناعة أكبر لدى السكان، وبالتالي ضمان السيطرة على الوباء في الدنمارك".

وأضاف بروستروم: "نريد تعزيز مناعة السكان، خصوصاً قبل حلول فصل الشتاء".