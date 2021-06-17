شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اللقاح شرط عودة المقيمين.. ومنع غير المطعمين من دخول المجمعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - «الخليج»

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الذي عقده، الخميس، منع الأشخاص غير المُطعمين باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» من دخول المطاعم والمجمعات والمحال والأندية الصحية والمقاهي، فيما ذكرت مصادر أنه سيتم السماح بعودة المقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وذلك بحسب صحيفة «القبس».

وأوضحت الصحيفة أن الدخول إلى المطاعم والمحال والأندية سيكون عن طريق تطبيقي «مناعة» و «هويتي»، مؤكدة أن الدخول سيكون للمطعمين بجرعتين، وليس جرعة واحدة. وجاء قرار مجلس الوزراء في إطار مواجهة الحكومة للفيروس المتحور «دلتا»، الذي أعلنت وزارة الصحة قبل أيام اكتشاف حالات مصابة به في الكويت.

ورفعت اللجنة العليا لطوارىء «كورونا» توصية إلى مجلس الوزراء للسماح بعودة المقيمين المطعمين ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» إلى الكويت. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن دخول الوافدين سيكون في الأول من آب / أغسطس وذلك للمطعمين بجرعتين.