شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في موقف سيارات بمطار بيروت الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

اندلعت النيران في أحد مواقف سيارات الموظفين بمطار بيروت الدولي "مطار رفيق الحريري"، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات على الأقل، بالكامل.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن سيارةً تحوي بداخلها على "جالونات" مليئة بالبنزين، تسببت بالحريق الذي اندلع فيها أولاً، قبل أن يمتد إلى سيارات مجاورة.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي تلتهم السيارات، فيما تتصاعد أعمدة دخان كثيف إلى السماء.

وتعاونت فرق الإطفاء التابعة للمطار، وفرق الدفاع المدني في إخماد الحريق، واستطاعت أن تسيطر عليه.