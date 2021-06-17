شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في إطلاق نار بشمال غربي ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

قُتل رجل وامرأة، الخميس، في إطلاق نار في بلدة إسبلكمب في شمال غربي ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية في واقعة لم تتّضح دوافعها بعد.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أن «قوات الأمن تجهل ما إذا مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار».

وأوردت صحيفتا «فيستفالن بلات» و«بيلد» أن الشرطة أطلقت حملة مطاردة في المنطقة، وأن مطلق النار الهارب مسلّح، وهو ما رفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.

وأفادت صحيفة محلية أن أحد الشخصين قتل في مبنى، فيما الآخر قتل في الشارع، علماً بأن الشرطة أشارت إلى وجود «موقعي جريمة».

وشهدت البلدة البالغ تعداد سكانها 25 ألف نسمة والواقعة بين هانوفر وأوسنابروك انتشاراً كثيفا للشرطة.

وأفادت بيلد أن إطلاق النار حصل بداعي «الغيرة»، من دون أن تورد مصدراً لمعلوماتها.