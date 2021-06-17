شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسعى لتوسيع ممر السفر مع إيطاليا ليشمل أوروبا وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن دولة الإمارات افتتحت ممراً للسفر مع إيطاليا، في خطوة ستساهم في إنعاش حركة السفر في أوروبا.

وأوضح في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن «مطارات دبي» أجرت محادثات مع إدارات العديد من المطارات الإيطالية الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على إطلاق رحلات السفر بين البلدين، مشيراً إلى إجراء أكثر من 2.2 مليون رحلة بين البلدين في عام 2019، من بينها 660 ألف رحلة مباشرة.

وأعرب جريفيث عن سعادته ببدء الخدمات باتجاه مطاري «ميلانو مالبينسا» و«روما فيوميتشينو»، ثم إلى مطار البندقية في يوليو/ تموز المقبل.

ورداً على سؤال عن موعد شطب الإمارات من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة، قال جريفيث: «أعتقد أن المشكلة بالطبع هي أن الوضع في المملكة المتحدة لا يبدو جيداً، حيث تجد البلاد صعوبة في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، لذلك لست متأكداً من أن المملكة المتحدة ستغير وضع دولة الإمارات في الوقت الحالي، ولكن قد يطرأ تحديث مستقبلاً».

وأضاف أن الاتفاق الأخير بين الإمارات وإيطاليا يعتبر خطوة إيجابية للغاية، وقد يساهم ذلك في دفع الاتحاد الأوروبي ككل، والولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وخلال الأسابيع المقبلة، قد يمنح ذلك حكومة المملكة المتحدة الشجاعة والقناعة للسماح باستئناف الرحلات الجوية بينها وبين الإمارات.

وأوضح أن الأخبار المشجعة بانتقال الإمارات إلى نظام جواز سفر اللقاح سيكون الحل طويل الأجل لفتح ممرات سفر أخرى، وسيكون بإمكان أولئك الذين حصلوا على اللقاحات المعتمدة دخول دول الاتحاد الأوروبي من دون أي مشاكل، إذ لا يتطلب نظام جواز سفر اللقاح فحصاً جسدياً، لذا فهو وسيلة سفر أكثر فاعلية.