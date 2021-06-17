صفقة كبرى تقفز بسهم «بنك رأس الخيمة» 7.96%

أبوظبي: مهند داغر

شهدت جلسة، الخميس، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صفقة كبرى على أسهم بنك «رأس الخيمة الوطني» بـ284.3 مليون درهم بعدد 75.42 مليون سهم، وأغلقت أسهم البنك على ارتفاع 7.96% عند 4.07 درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.75% عند مستوى 6646.8 نقطة، على وقع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والخدمات.