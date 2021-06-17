المرور الأخصر شرط لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي:آية الديب

أكد مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجوب إظهار جميع زوار الجامع ممن يبلغون 16 عاماً فيما فوق، نظام المرور الأخضر الخاص بهم على تطبيق الحصن لدخول الجامع وسوق الجامع.

وأوضح المركز أن هذا الإجراء يطبق على زوار الجامع وسوق الجامع ولا يطبق على المصلين، مؤكداً ضرورة الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي في حال الرغبة في زيارة الجامع، للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية.

ودعا المركز زوار الجامع إلى مراعاة قواعد اللباس والحضور إلى الجامع باللباس المناسب، والالتزام بالإجراءات الوقاية التي تحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد19».

