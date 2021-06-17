شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» توزع مليون وجبة حتى نهاية مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيت الخير» أن فريقها الميداني تمكن من توزيع مليون وجبة حتى نهاية مايو 2021، وذلك ضمن مشروعي «الطعام للجميع» و«إفطار صائم».

ووجه عابدين طاهر العوضي، مدير عام بيت الخير، الشكر للشركاء والداعمين والمحسنين الكرام الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال المنبثقة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الطرق والمواصلات في كل من دبي ورأس الخيمة.

وكان مشروع «الطعام الجميع» قد استأنف جهوده في 2021، حيث وزع قبل شهر رمضان 60500 وجبة بقيمة 453306 دراهم، وذلك بعد النجاح الذي حققه العام الماضي، بتوزيع وجبة 3,2 مليون وجبة، ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي وزعت خلال أشهر أزمة كورونا الأولى 15 مليون وجبة.

وبلغ توزيع الوجبات الذروة، بتوزيع 938130 وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بقيمة 7,5 مليون درهم، وتم استئناف توزيع الوجبات أسبوعياً بعد رمضان، ليتجاوز ما وزعته الجمعية حتى الآن ما يزيد على مليون وجبة، بقيمة تصل إلى 8 ملايين درهم.