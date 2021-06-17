شكرا لقرائتكم خبر عن سلاحف أنقذتها «الإمارات للألمنيوم» تعود إلى البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيدت ثلاث سلاحف من فصيلة «منقار الصقر» المهددة بالانقراض إلى البحر بعد إنقاذها على يد فرق الاستدامة التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من «شاطئ الطويلة» التابع لها، وذلك بعد تلقيها رعاية متخصصة في «مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف» التابع لـ «برج العرب - جميرا في دبي».

وتراقب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم السلاحف التي تعشش على «شاطئ الطويلة» كل عام من أجل حماية أعشاشها والتقاط السلاحف المصابة أو المريضة ونقلها إلى المركز المخصص لتلقي الرعاية.

كانت السلاحف الثلاث ضمن مجموعة مكونة من 30 سلحفاة أُعيدت إلى البحر بعد تلقي الرعاية اللازمة في «مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف»، الذي يبذل جهوداً حثيثة لدعم هذه المخلوقات الرائعة وكبح تناقص أعدادها.