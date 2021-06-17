نظرة إيجابية من «إس آند بي» لـ«البحيرة التأمين»

الشارقة: ”الخليج 365”

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها بشأن شركة البحيرة الوطنية للتأمين من «مستقر» إلى «إيجابي»، وفي الوقت ذاته ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية لها عند درجة «BB+».

وتعكس هذه المراجعة السجل الإيجابي لشركة التأمين وتحسّن السيولة لديها على مدى السنوات القليلة الماضية. وكانت هذه التحسينات بفضل جهود «البحيرة الوطنية» في زيادة الاستثمار في الأصول السائلة وخفض الاقتراض المصرفي تدريجياً على مدى السنوات القليلة الماضية. كما حافظت الشركة على ملاءتها المالية أعلى من الحد الأدنى التنظيمي للسنة الثانية على التوالي.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية الممنوحة للشركة، احتمالية رفع تصنيفاتها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، في حال تحسنت السيولة بشكل مستدام إلى المستوى الذي تعتبره «أس آند بي» مناسباً، مع استمرار تلبيتها لمتطلبات الملاءة التنظيمية.