مجموعة «المدينة» تفتتح مركزي تسوق في دبي

دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «المدينة» سلسلة البيع بالتجزئة الكبرى، عن تدشين مشروعين جديدين في دبي هما «مركز كراون التجاري» و«مانجو هايبرماركت». يأتي إطلاق المشروعين الجديدين بالتزامن مع احتفال سلسلة البيع بالتجزئة بالذكرى السنوية الـ 50 على تأسيسها.

ويمتد مركز كراون التجاري على مساحة 123 ألف قدم مربعة، وسيوفر لمرتاديه تجربة تسوق فريدة من خلال 35 متجر بيع بالتجزئة. فيما سيكون مانجو هايبرماركت، الذي يشغل مساحة طابق كامل في المركز التجاري على امتداد 60 ألف قدم مربعة، الهايبرماركت الأضخم والأكثر تنوعاً في عروضه على الإطلاق.

يضم مركز كراون التجاري خيارات عديدة لتجربة التسوق تتنوع ما بين محلات صرافة، وعيادة، وصيدلية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومتاجر بيع الهواتف المتحركة، فضلاً عن مجموعة من المطاعم، وصالون وكافتيريا. فيما يقدم «مانجو هايبرماركت» منتجات تتنوع ما بين الفاكهة والخضراوات والأسماك الطازجة، واللحوم والمخبوزات، ومطبخ كامل التجهيزات للأطعمة الجاهزة والساخنة.

توسعات

كشف مسؤولون في مجموعة «المدينة» عن خطط توسع كبرى جارية حالياً بما في ذلك افتتاح مركز تسوق يمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة في «مجمع دبي للاستثمار» ومركز تسوق آخر على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة في منطقة الخيل هايتس بدبي.

وقال «عبد الله بوييل»، العضو المنتدب لدى مجموعة المدينة: «في إطار احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرتنا الناجحة في قطاع التجارة، سنقوم أيضاً بتنظيم عروض ترويجية وتجارب تسوق مشوقة لمدة عام كامل»، معزياً نجاح المجموعة إلى عملائها الأوفياء وموظفيها المتفانين.

وتقدم مجموعة البيع بالتجزئة خصماً افتتاحياً ضخماً وما يصل إلى كيلوجرام من الذهب، فضلاً عن مجموعة من الهدايا الرائعة التي ستُدخل البهجة إلى قلوب العملاء.

وكشف «بوييل» أيضاً النقاب عن شعار جديد للمنصة الإلكترونية المزمع إطلاقها قريباً للمجموعة «Al Madina Daily» خلال مراسم الافتتاح. ويربط المتجر الالكتروني منافذ المجموعة كافة ليوفر منتجات شاملة وتجربة تسوق متكاملة للعملاء. وتم تطوير المتجر الإلكتروني عقب إجراء أبحاث موسعة وسيقوم بتوفير عروض جذابة أيضاً ومكافآت عند إطلاقه قريباً.