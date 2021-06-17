شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوفد "محلية النواب" بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، المنطقة الصناعية بالمحافظة، ورافقهم فى الجولة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتضمنت جولة المحافظ والوفد البرلماني تفقد المنطقة الصناعية، حيث شهدت الجولة تفقد مراحل العمل داخل المصانع، والتعرف علي مراحل التصنيع، وسط إشادة من النواب بالمنطقة الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وإحداث طفرة تنموية في المحافظة، والدعوة إلي تصدير هذه الفكرة للمحافظات الأخري.

ويذكر أن محافظة بورسعيد، تشهد طفرة صناعية كبرى فى إطار التحول الصناعى ببورسعيد، ولتحقيق خطة الدولة التى تستهدف جعل بورسعيد أكبر المدن الصناعية، فقد تم التخطيط لإنشاء كيانات صناعية عملاقة وصناعات تدخل لأول مرة بورسعيد لدعم الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة وفتح الآلاف من فرص العمل للشباب منذ عام 2016.

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد 797.43 فدان وتشمل 6 مناطق صناعية "الحوض السمكي – بحري الحوض السمكي، c7، c8، C9، 283، قبلى C9" بإجمالي عدد مشروعات 336 باستثمارات حوالى 9 مليارات جنيه.

ويشارك فى الزيارة، محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.