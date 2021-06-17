الكويت تسمح بعودة الوافدين المُلقّحين ضد كورونا بهذه اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد، شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات "فايزر" و"استرازينكا" و"موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وذلك اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل.

واشترطت إجراء فحصيّ "بي سي آر"؛ أولهما يفيد بالخلو من كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لأسبوع بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال التأكد بالفحص من الخلو من كورونا أثناء فترة الحجر، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، تقرر أيضًا عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين "ما لم يكونوا تلقوا جرعتين من لقاح كورونا المعتمد لدى الكويت". ويستثنى من ذلك (المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لدواعٍ صحية، والحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة اعتبارا من يوم 1 أغسطس).

كانت مصادر وُصِفت بالمطلعة كشف لـ"الراي"، في وقت سابق، أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا في الكويت رفعت توصية إلى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً للسماح بعودة المقيمين المطعمين ممن تلقوا اللقاح المضاد إلى الكويت.

وقالت المصادر إن السماح بعودة الوافدين سيكون اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الصحية تقضي بأن يكون التطعيم الذي تلقاه المقيم من ضمن اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي فايزر وأكسفورد وموديرنا وجونسون، مبينة أنه وفقاً للتوصيات سيصبح بإمكان المقيمين الذين تلقوا اللقاح في الكويت السفر إلى الخارج، والعودة وفق الاشتراطات الصحية.

وقالت المصادر إن قرار منع دخول غير المطعمين إلى المجمعات يسري على المجمعات التجارية الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 6 آلاف متر مربع.