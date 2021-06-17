تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر شراء الدولار 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع قرشين إلى 15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 15.59 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.