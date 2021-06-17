إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدخل قرية العقال القبلي بالبداري في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية العقال القبلي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم "3829 ي ع أ"على جانب طريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي الشرقي أمام قرية العقال القبلي.

وأسفر الحادث عن إصابة " حسن. ا. ع"، " علاء. ا. ع"، " عصمت. ع. م"، " إخلاص. ع. أ"، "مروة. أ. ق"، وشخص آخر مجهول الهوية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.