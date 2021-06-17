هذه الدولة العربية تنتج لقاحات كورونا وستصدرها

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تسعى العديد من الدول حول العالم إلى إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد على أرضها، بغية الحصول على الاكتفاء الذاتي منها وربما تصديرها إلى دول أخرى.

في هذا السياق، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر، صباح اليوم الخميس، خطة إنتاج لقاحات فيروس كورونا وتصديرها للدول في القارة الأفريقية، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، بحسب موقع «بوابة الأهرام».

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي أكد أن الوزيرة استعرضت جاهزية مصنع شركة «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مصنع الشركة في منطقة العجوزة.

ونقل الموقع عن بيان لوزارة الصحة والسكان، أن «الاجتماع تناول أوجه التعاون بين مصر والصين الذي ساهم في أن تصبح مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تحصل على كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى التوصل لأسعار مناسبة لتصنيع اللقاح بمصر، ضمن الاتفاقية الموقعة بين شركة سينوفاك وفاكسيرا بالتعاون بين الحكومتين المصرية والصينية».