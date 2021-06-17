بريطانيا تدرس فتح السفر أمام الركاب الذين حصلوا على التطعيم

ابوظبي - سيف اليزيد - يدرس المسؤولون في بريطانيا خططا لفتح السفر الدولي أمام الركاب الذين حصلوا على التطعيم كاملا، مما يتيح استئناف حركة السياحة إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها سوق الولايات المتحدة الحيوي وبعض الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، أنه بموجب السياسة، التي مازالت قيد المناقشة داخل الحكومة، فإن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-"، لن يحتاجوا إلى الخضوع لحجر صحي عند العودة من الدول ذات الخطر المتوسط.

ومن شأن تلك السياسة أن تقدم دفعة كبيرة لشركات الطيران والشركات السياحية التي تضررت منذ بداية تفشي الوباء الذي أجبر الحكومات على فرض قرارات إغلاق على السفر الدولي.