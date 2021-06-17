إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر للإمارات بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أضافت الإمارات إلى قائمة الدول التي ينصح بعدم زيارتها بسبب تفشي فيروس كورونا، محذرة مواطنيها من السفر إليها.

كما حذفت جمهورية بيرو من القائمة التي تضم الآن الإمارات، تونس، أوغندا، أوروغواي، سيشيل، إثيوبيا، بوليفيا، جزر المالديف، ناميبيا، نيبال، باراغواي، تشيلي، كولومبيا، وكوستاريكا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه إذا لم يكن هناك “تحسن كبير” في أعداد الإصابات في هذه البلدان، فيمكن إضافتها إلى قائمة أخرى من دول “الحد الأقصى من المخاطر”، والتي يُمنع الإسرائيليون من السفر إليها. وتشمل تلك القائمة الأرجنتين، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، المكسيك، روسيا.

وأوضحت أن متطلبات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من تلك الدول، بما في ذلك الذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من فيروس كورونا، سارية حتى 27 يونيو، وسيتم تمديدها وفقا للحاجة في ضوء مستويات المرض في مختلف البلدان.

كما كررت توصيتها بعدم القيام بأي سفر غير ضروري إلى الخارج.

ولم يشرح البيان قرار إضافة الإمارات، شريك السلام لإسرائيل، وواحدة من أكثر الوجهات شعبية للإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، إلى القائمة، بحسب تعبير الموقع.

وسجلت إسرائيل 839720 حالة إصابة مؤكدة و6428 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وفي 15 من الشهر الجاري، أبلغت إسرائيل مواطنيها أنه يمكنهم التوقف عن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، منهية بذلك أحد القيود الأخيرة الباقية مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19.

وتلقى نحو 55 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعة التطعيم كاملة ضد المرض، وهي نسبة لم تتغير إلى حد كبير بعد توسيع نطاق التطعيم هذا الشهر ليشمل الفئة العمرية بين 12 و15 عاما.

وكشفت بيانات وزارة الصحة أن إسرائيل لم تسجل هذا الشهر وفيات بمرض كوفيد-19 أو سجلت وفاة واحدة يوميا.

وقالت الوزارة إن الكمامات لا تزال إلزامية لمن لم يحصلوا على التطعيم أو العاملين في المنشآت الطبية أو المتجهين إلى الحجر الصحي أو الركاب على متن الرحلات التجارية.