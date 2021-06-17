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دولة الإمارات تقدم 14.1 مليون جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 14.1 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 113,513 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 14,182,020 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 143.39 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على مرض "كوفيد-19".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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