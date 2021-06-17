وزير المالية يترأس الجلسة الحادية عشر للجنة إعداد استراتيجية الموازنة للأعوام 2022 - 2024

بغداد - ياسين صفوان - ترأس وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الجلسة الحادية عشر والخاص بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ومستشاري الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال الإجتماع عرض التقرير المقدم من قبل وزارة النفط والمتضمن تحديد الإيرادات المتحققة من زيادة أسعار البراميل المجهزة للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط ، اضافة الى بحث تحديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط بموجوب عقود جولات التراخيص، وتحديد الإيرادات الضريبية على تلك الشركات".

وبحسب البيان، طرُح اثناء الاجتماع تحديد الإيرادات المتوقعة لصالح الخزينة العامة للدولة من مبيعات المنتجات النفطية، كما بحث الاجتماع التقرير المفصل المقدم من قبل وزارة الصناعة حول استراتيجيتها المقبلة والرؤية التي وضعتها تجاه إنعاش وتطوير القطاع الصناعي في العراق للسنوات 2022-2024.

واكد علاوي اثناء الإجتماع، "على أهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق الأطر العلمية ومنها ما يختص بقطاعي النفط والصناعة والتي من شأنها المساهمة في تعظيم الايرادات الى جانب باقي الايرادات الاخرى في اطار المساعي الحثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة لصالح الإقتصاد العراقي وتطويره، وفقا للبيان.