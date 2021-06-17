القبض على مطلوبين والعثور على مواد متفجرة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، القبض على مطلوبين وتعثر على مواد متفجرة في محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية ان "الفوج الرابع لواء المغاوير قيادة عمليات سامراء وخلال تنفيذ واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية، تمكن من العثور على مواد متفجرة وقنابر".

واضاف البيان، انه "وفق معلومات استخباراتية، تم القبض على (٦) عناصر مطلوبة للقضاء على وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) في مدينة سامراء".