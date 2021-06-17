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الإمارات تقدم 14.1 مليون جرعة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم 14.1 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 113,513 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 14,182,020 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 143.39 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على مرض "كوفيد-19".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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