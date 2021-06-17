شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": المنطقة الصناعية فى بورسعيد طفرة كبيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، بالجهود المبذولة في المنطقة الصناعية في بورسعيد، والنهوض بالمصانع ودورها في دعم الشباب وجذب الاستثمار.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد، ولقاء الوفد مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، برفقة عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مستقبل البلاد يتمثل في زيادة المكون المحلي في الصناعة، وهو ما سيحقق الاستدامة مستقبلا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خريطة استثمارية واضحة في مصر، ويجب أن تكون مبنية على مستوى الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى.

وتابع: علينا استغلال الميزة النسبية التي تمتاز بها كل منطقة لعمل أكبر تصنيع، قائلا: مناطق بالكامل في ألمانيا والصين تكون متخصصة في صناعات بعينها.

وأكد رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، أن مصر بدأت في الصناعات المرتبطة بكل مكان لكن لم تستكمل، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الخريطة الاستثمارية.

وطالب من اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، بموافاة اللجنة بالمناطق الصناعية الموجودة في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، متضمنة التفاصيل الكاملة بكل منطقة صناعية سواء من حيث فرص العمل أو نوعية المشروعات الموجودة بها.

من جانبه أشاد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بما قامت به محافظة بورسعيد بشأن المصانع المتعثرة، فضلا عن دعمها للمشروعات التي يقوم بها الشباب.

وقالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: وعود الرئيس للمصريين بالفعل تتحقق على أرض الواقع بتحول مصر إلى دولة صناعية، مشيدة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

وأكدت النائبة، أنه من الضروري أن تكون كل المناطق على مستوى الجمهورية منتجة.

فيما أكدت إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية أن يكون هناك مشروعات تكاملية، موضحة إتاحة الفرصة للشباب بالأفكار التي من شأنها تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة.

وقال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: ما شهدناه اليوم في المدينة الصناعية ببورسعيد هو بمثابة تصدير أمل لكل المصريين.

ودعا النائب، إلى ضرورة أن يكون هناك تركيز إعلامي على مثل هذه المشروعات العملاقة التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الترويج لهذه التجربة في باقي محافظات الجمهورية.