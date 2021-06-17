شكرا لقرائتكم خبر عن المدة اللازمة لإجراء انتخابات الاتحاد والغرف الصناعية وفق القانون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القـانون رقـم 9 لسنـة 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، آليات وضوابط إجراء انتخابات اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية المخاطبة بأحكام القانون، ووضع مدة زمنية لإجراء الانتخابات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر، إنه إذا انقضت المدة المشار إليها في المـادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دورة انتخابية لمجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسـب الأحـوال.