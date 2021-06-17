شكرا لقرائتكم خبر عن 20 حالة عدوى محلية بكورونا في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس بشكل مبدئي تسجيل 20 إصابة عدوى محلية جديدة بكوفيد.19-

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة أن 18 إصابة على صلة بحالات سابقة بينما الحالتين المتبقيتين ليستا على صلة. ولم يتم اكتشاف إصابات جديدة في مهاجع العمال الأجانب، بحسب الوزارة. وجرى التعرف على سبع حالات إصابة واردة بكورونا رغم أنه تم عزل كل الأفراد لدى وصولهم البلاد.

وتعيد الدولة المدينة تقييم توقيت ومدى المرحلة المقبلة لإعادة الفتح بعد زيادة في عدد الإصابات المحلية بكوفيد.19- وكانت الحكومة قد خططت لجولة أخرى من تخفيف القيود في 21 يونيو، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم في حال ظلت الإصابات تحت السيطرة.